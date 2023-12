Rettet die Streuobstwiesen und haltet die Chips knusprig

Die Meldungen aus Umwelt und Technik außerdem mit gesunder pflanzenbasierter Ernährung, Virentests für Bienen und nachhaltigem Elektro-Lkw.

Obstbäume zählen: Rettet die Streuobstwiesen

Einzelne Obstbäume auf einer Wiese: Die früher häufigen Streuobstwiesen werden immer weniger – vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Wie schwer die Folgen für Flora und Fauna sind, wenn solch abwechslungsreiche und halboffene Strukturen fehlen, erkundet ein Projekt der Boku Wien. Das Team um Sophie Kratschmer entwickelt auf 20 Testflächen neue Methoden für ein Monitoring. Dieses soll österreichweit nicht nur die Zahl und Sorte der freistehenden Obstbäume festhalten, sondern auch die darin lebenden Wildbienen, Tagfalter, Vögel, Fledermäuse und mehr.

Pflanzen essen: Sorgt euch um die Gesundheit

Dass eine fleischlose Ernährung nicht nur das Klima schont, sondern auch die Gesundheit, bestätigte jetzt eine Studie der Med-Uni Wien (Diabetes & Metabolism). An Daten aus der britischen UK-Biobank verglich das Team um Tilman Kühn (Zentrum für Public Health) Ernährung und Krankheiten von über 113.000 Menschen. Gesunde pflanzenbasiserte Ernährung mit frischem Obst und Gemüse sowie Vollkornprodukten senkt das Diabetesrisiko um 24 Prozent – sogar bei genetischer Vorbelastung. Der positive Effekt kommt von weniger Übergewicht und verbessertem Stoffwechsel. Die Betonung liegt aber auf „gesunder“ Pflanzenkost: Denn industriell verarbeitete und stark zuckerhaltige Lebensmittel fördern Folgekrankheiten gleich stark wie Fleischkonsum.

Virus entdecken: Imker, kontrolliert eure Bienen

Schnelltests zum Virusnachweis kennen wir seit Corona alle. Nun hat ein Team der Vet-Med-Uni einen dreifachen Virustest für Bienenstöcke entwickelt. Direkt am Bienenstand können die Imkerinnen und Imker rasch nachweisen, ob eine dieser drei Bienenkrankheiten schuld am Tod der Tiere ist: Flügeldeformationsvirus, Sackbrutvirus, akutes Bienenparalysevirus. Dazu sammelt man fünf tote Bienen, zermörsert sie in Pufferlösung und stellt die drei Teststreifen hinein. Diese Krankheiten sind mit der gefährlichen Varroamilbe assoziiert.

Damit die Chips schön knusprig und frisch bleiben: Pflanzensamen können Vorbild für nachhaltige Verpackungen sein

Weil die Verpackung sie vor Sauerstoff und Wasser schützt, bleiben Chips knusprig und Nüsse frisch. Diese besteht aus mehreren Schichten von Aluminium und anderen Kunststoffen. Ihr Nachteil: Ihre einzelnen Komponenten lassen sich nur schwer auftrennen und damit auch nicht recyceln.

An einem Lösungsansatz tüftelt ein deutsch-österreichisches Forschungsteam um den Materialwissenschaftler John Dunlop von der Uni Salzburg. Es untersucht, inwiefern die widerstandsfähigen Hüllen von Pflanzensamen, wie die der Polsternelke oder der australischen Kieselsteinpflanze, Vorbild für Lebensmittelverpackungen sein können. Immerhin schlummern die Samen oft unter extremen Bedingungen monate-, wenn nicht sogar jahrelang im Boden.

Damit Europas mittelschwere Lkw grüner werden

Die Transportindustrie ist in der EU für 37 Prozent der CO 2 -Emissionen verantwortlich. Ein Viertel davon entfällt auf mittelschwere Lastkraftwagen. Das Potenzial zur Dekarbonisierung ist entsprechend groß. Das „NextETRUCK“-Konsortium, dem auch das Austrian Institute of Technology (AIT) angehört, widmet sich dem auf Komponentenebene (E-Antrieb, Ladeinfrastruktur) und auf Ebene der Fahrzeugarchitektur.

Das AIT-Team um Mirza Popovac analysiert die thermische Leistung. Außerdem arbeiten die Forschenden ein neues Kabinendesign mit implementierten Infrarot-Heizpaneelen aus und entwickeln eine Kontrollstrategie für das Thermomanagement.