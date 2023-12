Volksgruppen an den Volksschulen: Noch besteht Hoffnung

Das Wissen über die eigenen Volksgruppen im Land ist nach wie vor beschämend gering. Das ist nicht zuletzt das Resultat eines politischen Willens. Immerhin sollen die autochthonen Volksgruppen in Österreich ab 1. September 2024 verpflichtender Bestandteil im Unterricht werden.

Wann haben Sie zuletzt gehört, dass ein Politiker hierzulande sagte: „Österreich ist ein mehrsprachiges und mehrkulturelles Land: darin liegt unser Reichtum.“ Ich kann mich nicht daran erinnern. Dabei ist die Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität des Landes ein historisch gewachsenes Faktum. Zu Zeiten der Habsburger Monarchie gab es nicht nur eine, sondern neun Staatssprachen, heute gibt es in Österreich immerhin sechs anerkannte autochtone Volksgruppen. Könnten Sie sie aufzählen?

Was sagt es über uns aus, dass unser Wissen über die eigenen Volksgruppen im Land – geschweige denn über weitere Sprachen und Kulturen, die in den vergangenen Jahrzehnten in Österreich heimisch geworden sind – so wenig verbreitet ist? Es zeugt nicht zuletzt von einem politischen Versagen. Oder anders ausgedrückt: von einem politischen Willen. Dass dieses Wissen nach wie vor so wenig verbreitet ist: das ist das Resultat von konkretem politischen Handeln, das, in seiner vermeintlich harmlosesten Spielart, ein Unterlassen war. Umso mehr ist die neue Verordnung zu begrüßen, die ab 1. September 2024 vorsieht, dass in allen Schulklassen ab der ersten Volksschule die autochthonen Volksgruppen in Österreich verpflichtender Bestandteil im Unterricht sein werden. Reichlich spät, aber besser als gar nicht. Dabei könnte das Wissen über die eigene gewachsene Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität längst nicht zuletzt ins allgemeine Bewusstsein eingegangen sein und uns auch dabei helfen, die konfliktreiche Komplexität unserer Gegenwart besser zu verstehen. Noch besteht aber Hoffnung. „Es gibt unendlich viel Hoffnung, nur nicht für uns“, so lautet ein bekannter Satz von Franz Kafka. Dieser große, zweisprachige europäische Schriftsteller – als Prager sprach er sowohl Tschechisch wie Deutsch – mag recht haben, aber ich möchte ihm in diesem apodiktischen Urteil dennoch nicht ganz folgen. Zugleich möchte ich mich aber von der Hoffnung auch nicht verblöden lassen.

Erst spät verstand ich, dass ich zu einer „Minderheit“ im Land gehöre

Ich bin in einem Dorf in Südkärnten aufgewachsen. In einem zweisprachigen Dorf, Bilčovs/Ludmannsdorf, in der Nähe von Klagenfurt gelegen. In der Zeit, in der ich dort Kind war, war der ganze Ortskern auch slowenisch geprägt: die Kirche, das Gemeindeamt, der Greißler, das Wirtshaus, der kleine Baumarkt. Nur beim Friseur und beim Fleischhauer sprach man Deutsch. Diese Öffentlichkeit des Slowenischen hat mich als Kind sehr selbstverständlich meine Muttersprache gebrauchen lassen, ich habe erst sehr spät verstanden, dass ich zu so etwas wie einer „Minderheit“ im Land gehöre – erst in Klagenfurt, das mir damals als Großstadt erschien, lernte ich, dass man als Slowenisch sprechender Mensch als minderwertig angesehen werden konnte. Und bis heute geht es mir so in Klagenfurt – und zwar nur in Klagenfurt: wenn ich in dieser Stadt, in der ich das ‚Slowenische Gymnasium‘ besucht habe acht Jahre lang, in einem Geschäft zum Beispiel mit meiner Schwester oder sonst wem Slowenisch spreche, fühlt es sich an wie ein Widerstandsakt, zumindest muss ich durch dieses Gefühl durch, bevor ich wirklich ohne Hemmung und mit Selbstverständnis Slowenisch sprechen kann

Der wichtigste kärntnerslowenische Autor der Gegenwart, Florjan Lipuš, hat in einer viel beachteten Rede einmal gesagt: „Mit der Sprache sind wir oder sind wir nicht, mit der Sprache werden wir sein oder nicht sein.“/ „Z jezikom smo ali nismo, z jezikom bomo ali ne bomo.“ Und er hat Recht. Wenn es uns nicht gelingen wird, nämlich uns allen gemeinsam, das Nötige dafür zu unternehmen auf unterschiedlichsten Ebenen – und längst wissen wir, was zu tun ist –, dass die Volksgruppensprachen im Land nicht nur bewahrt, sondern gefestigt und in ihrer Entwicklung und öffentlichen Sichtbarkeit unterstützt werden, werden wir letztlich alle ärmer geworden sein und uns auf die Fahnen heften können, dass wir uns zu Steigbügelhaltern zivilisatorischer Rückschritte haben machen lassen.

Die Qualität unserer Demokratie lässt sich auch daran messen, wie wir mit unseren Minderheiten umgehen. Der Autor unserer Verfassung, Hans Kelsen, hat bekanntlich nicht aus Jux und Tollerei darauf hingewiesen, dass Demokratie nicht die Diktatur der Mehrheit bedeutet, sondern dass der Schutz von Minderheiten ihr integraler Bestandteil ist, der Respekt diesen gegenüber von „höchstem Wert“.

Der gebürtige Prager Hans Kelsen soll das letzte Wort haben: „Die für die Demokratie so charakteristische Herrschaft der Majorität unterscheidet sich von jeder anderen Herrschaft dadurch, dass sie eine Opposition - die Minorität - ihrem innersten Wesen nach nicht nur begrifflich voraussetzt, sondern auch politisch anerkennt und in den Grund- und Freiheitsrechten, im Prinzip der Proportionalität schützt.“

Katja Gasser (* 1975) ist Leiterin des Literatur-Ressorts beim ORF-Fernsehen.

