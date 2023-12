Protestwelle in der Slowakei: „Wir wollen keinen zweiten Orbán!“

Tausende Menschen gehen in der slowakischen Hauptstadt Bratislava auf die Straße, um gegen die Justizreform von Premier Fico zu protestieren.

Mehrere Tausend Menschen haben diese Woche in Bratislava und anderen Städten der Slowakei gegen die Regierung des linksnationalen Ministerpräsidenten Robert Fico protestiert. In der Hauptstadt wurde auch schon am 7. Dezember auf dem Freiheitsplatz vor dem Regierungsamt demonstriert. Die Proteste wurden von den bei der Wahl am 30. September unterlegenen Oppositionsparteien organisiert und sollen erst der Anfang einer riesigen Welle sein. Schon kommenden Dienstag sind weitere Kundgebungen in mehreren Städten geplant.

Die Proteste wecken Erinnerungen an die Massendemonstrationen des Jahres 2018, die die damalige Fico-Regierung stürzten. Damals war der Auslöser die Ermordung des Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten, Martina Kusnirova, gewesen. Ermittler hatten damals große Korruptionsnetzwerke aufgedeckt, in die Günstlinge der Regierung und der Fico-Partei „Richtung – Slowakische Sozialdemokratie“ (Smer-SSD) verwickelt waren.

Ende für Sonderstaatsanwalt