Erreicht der Hamas-Terror nun Europa?

Mehrere Mitglieder der Hamas sollen Anschläge im Westen vorbereitet haben. Bisher operierte die Terrororganisation eigentlich nur im Nahen Osten.

Wien. Am Freitag sind die Terrorverdächtigen im deutschen Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt worden. Das Quartett soll Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa vorbereitet haben. Auf den ersten Blick beunruhigt die Nachricht zwar, aber sie überrascht nicht, weil die Terrorgefahr in Deutschland laut Verfassungsschutzchef „so hoch ist wie schon lang nicht mehr“. Erst kürzlich wurden zwei Islamisten festgenommen, die einen Angriff auf einen Weihnachtsmarkt geplant hatten. Allerdings ist die jüngste Meldung auch deshalb bemerkenswert, weil die deutsche Generalbundesanwaltschaft dem Quartett eine Mitgliedschaft in der Hamas vorwirft. Es verfügte demnach über eine „enge Anbindung“ an deren militärischen Flügel, die al-Qassam-Brigaden.