Peter Gabriel: Diesem Dinosaurier geht es besser denn je

Der frühere Genesis-Sänger war Pionier einer Musik, die schon seit Punk als antiquiert galt. Jetzt erobert er mit seinem neuen Album Platz eins der britischen Charts. Wie ist das möglich?

Prog-Rock, die „progressive“ Rockmusik, war der Lieblingssound von Gymnasiasten, schon bei seiner Entstehung in den späten 1960er-Jahren. Bombastisch arrangiert und mit nicht zu wenigen Zitaten aus der Klassik ausstaffiert, war es die perfekte Musik für Hörer, die sich etwas auf ihre Gescheitheit einbildeten. Die nur vermeintlich dauerhafte Wende kam mit Punk und New Wave, als von einem Moment auf den anderen die Virtuosität auf dem Musikinstrument nichts mehr galt. Auf einmal konnte jeder, der in der Lage war, ein Instrument auch nur zu halten, Musik machen, die ein größeres Publikum fand. Prog-Rock-Pioniere wie Jethro Tull, King Crimson, Procol Harum, Yes und Genesis waren jäh abgemeldet.