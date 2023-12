Dem Krieg im Frieden auf der Spur

2000 Jahre Garnisonsstadt Wien – der 5. Band liegt vor.

Vier umfangreiche Bücher, die er akribisch verfasst hat, zeugen von ungebrochener Neugier, gepaart mit Kenntnissen, die der General im Ruhestand Rolf M. Urrisk-Obertynski in seiner beruflichen Laufbahn gesammelt hat. Jedem, aber wirklich jedem Gegenstand, Denkmal oder Kunstwerk, jeder Baulichkeit, die eine Verbindung zum Militär, zu Krieg und Frieden aufweisen, widmet sich der Autor in Bild und Schrift. Nun liegt der üppige 5. Band vor, der uns alles Sehenswerte in den Bezirken 16 bis 23 vor Augen führt. Reiche Ernte hat diese detaillierte Spurensuche eingetragen.

Wer denkt etwa im friedlichen Währing, Gersthof oder Pötzleinsdorf an blutige, kriegerische Handlungen, an Mord und Totschlag? Die Bäckerei Zum Türkenloch deutet bereits an, was sich hier zwei Mal – 1529 und 1683 – abgespielt hat. Die osmanischen Belagerungen Wiens bekamen die Bewohner der Vororte hart zu spüren. Ihre Dörfer wurden niedergebrannt, ihr Hab und Gut geplündert, nur ein kleiner Teil kam mit dem nackten Leben davon. Die „Türkenschanze“ war ein heftig umkämpfter Militärposten der Türken, bis ins 19. Jahrhundert ein Munitionsdepot der Monarchie. Eines der vielen Denkmäler im heutigen Park erinnert an Jan III. Sobieskis 3000 ukrainische Kosaken, die 1683 dem Polenkönig zum Sieg verhalfen.