Rebecca Welch: Englands Fußball tanzt nach ihrer Pfeife

Rebecca Welch leitet am 23. Dezember als erste Schiedsrichterin ein Spiel der englischen Premier League. Fulham gegen Burnley wird somit als historische Partie gewertet.

It‘s Christmas Time, und da darf man jeder etwas wünschen. Weil Fußball rund um die Feiertage in England seit jeher Hochsaison hat, erlebt die Insel 2023 Historisches. Mit Rebecca Welch wird es am 23. Dezember beim Duell Fulham gegen Burnley erstmals eine Schiedsrichterin geben. Am 24. empfängt trotz aller Diskussionen zu Überbelastung der Spieler und Übersättigung der Fans Wolverhampton Chelsea. Und auch am Boxing Day läuft Fußball, es ist der bestbezahlte Spieltag im Pay-TV-Jahr. Da wird Sam Allison, 42, als erster schwarzer Referee seit Uriah Rennie vor 15 Jahren im Einsatz sein.

Englands Fußball ist einzigartig, und Fifa-Schiedsrichterin Welch ist die Ausnahme. Sie pfiff Männerspiele in der zweiten Liga, der Championship. Die 40-Jährige ist souverän, bewahrt Ruhe wie Überblick. Frauenfeindliche Rufe wie in Birmingham überhört sie. Dafür reagierten die Behörden, nach Abpfiff wurden zwei Jugendliche festgenommen.