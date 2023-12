Fußgängerin in Villach von Rettungsauto erfasst

Die 20-Jährige hatte über ihre Kopfhörer Musik gehört und das herannahende Rettungsauto nicht wahrgenommen.

Eine 20-jährige Fußgängerin ist in der Nacht auf Samstag in Villach von einem Rettungsauto auf Einsatzfahrt erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau wollte eine Straße auf einem Schutzweg überqueren, als sie von der rechten Seite des Einsatzfahrzeuges erfasst und über die Fahrbahn geschleudert wurde, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Sie wurde von der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

Ermittlungen ergaben, dass die Fußgängerin zum Unfallzeitpunkt über Kopfhörer Musik gehört und deshalb das mit Blaulicht fahrende Rettungsauto nicht wahrgenommen hatte. Der 25-jährige Lenker des Rettungswagens sagte, dass er durch künstliche Beleuchtung geblendet worden war. Ein Alkomatentest mit ihm verlief negativ. (APA)