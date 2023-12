Die Kunstmesse Viennacontemporary hat sich mit Francesca Gavin eine erfahrene und international gut vernetzte Kuratorin und Kunstexpertin als neue künstlerische Leiterin geholt. Im Interview verrät sie der „Presse am Sonntag“ ihre Pläne.

Die britische Kuratorin und Kunstexpertin Francesca Gavin hat mit November die künstlerische Leitung der Viennacontemporary von Boris Ondreička übernommen. Bei der diesjährigen Ausgabe hat sie bereits das Sonderprogramm „Zone 1“ und die Ausstellung des Digitalprojekts „VCT Activation“ verantwortet. Im Interview mit der „Presse am Sonntag“ spricht sie über das Potenzial der Stadt Wien als Kunststandort und gibt erste Einblicke in das Programm für die kommende Ausgabe, die vom 12. bis 15. September 2024 zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder in der Halle D der Messe Wien stattfinden wird.