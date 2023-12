Andrea Karrer: Restauratorin der Wiener Küche

Die Köchin und Kochbuchautorin Andrea Karrer wurde von ihrer Mutter und ihrem Vater in die Feinheiten der Wiener Küche eingeführt. Das Kochen war anfangs aber nicht der berufliche Weg, den sie einschlagen wollte.

Ich spreche eigentlich nie Frauen in Fitnesscentern an.“ Es begab sich vor etwa eineinhalb Jahrzehnten, dass Andrea Karrer mit diesem Satz eben doch im Fitnesscenter angesprochen wurde. Der das sagte, war Hanno Pöschl, gelernter Zuckerbäcker, Schauspieler und Wirt. Er fuhr fort: „Ich habe gesehen, dass Sie Kochzeitschriften lesen. Ich suche eine Köchin für mein Gasthaus.“ Andrea Karrer antwortete mit einem dezidierten Nein.

Aus gastronomischem Umfeld stammend, hatte sie nie vorgehabt, den Beruf der Köchin zu ergreifen. Charmebolzen Pöschl ließ nicht locker. Man traf sich zu Spaziergängen und Gesprächen über Essen und alte österreichische Rezepte. Und einige Zeit später fand sich Andrea Karrer am Herd in der Küche des Immervoll in der Weihburggasse im ersten Wiener Bezirk wieder, das später zu Pöschl umgetauft wurde, und kochte es zum einzigen wirklich guten Wirtshaus in der Innenstadt hoch. Das Wirtshaus gibt es immer noch, allerdings sind Karrer und Pöschl vor ein paar Jahren von Bord gegangen.

Ein Wirtshauskind

Das Talent zum Kochen hat Andrea Karrer von ihrer Mutter, die einst aus dem Burgenland nach Wien gekommen ist, um da ihren Vater kennenzulernen, mit dem sie erfolgreich ein Wirtshaus und später ein Kaffeehaus geführt hat. „Meine Mama hatte davor bei den Esterhazys gearbeitet, sie hatte hohe Ansprüche ans Kochen und ans Ambiente, und als sie – im Alter von neunzehn – im Wirtshaus meines Vaters auftauchte, vermittelt von einer Tante, die im Astoria die Patisserie machte, sagte sie nach einer Woche, das entspräche nicht ihren Vorstellungen. Mein Vater musste alle Mühe aufwenden, sie zum Bleiben zu überreden.“