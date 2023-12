Unter 20 Euro im TSG13

Der Kälberflüsterer Hannes Hönegger hat in Wien mit dem TSG13 ein Feinkostgeschäft aufgemacht. Als Grundstein für Großes.

Über das Leben von Hannes Hönegger könnte man einen ziemlich spannenden Film drehen. Aufgewachsen im Lungau, arbeitete er in jungen Jahren für einen EU-Parlamentarier in Brüssel, driftete irgendwann ins Berliner Rotlichtmilieu ab, landete im Gefängnis – und wurde nach einer Metzgerlehre hinter Gittern zu dem, was er heute ist: wahlweise „Österreichs begehrtestem Metzger“, „Kalbgott“ oder „Kälberflüsterer“, mit einem Bio-Bergbauernhof und dazugehörigem Schlachthof in Lessach. Mit seinem Bio-Kalb- und -Rindfleisch beliefert er die Spitzengastronomie: Hangar 7, Grill Royal. Und hat in Wien gemeinsam mit Marco Simonis nicht nur die Tatarie Marie aufgesperrt – die übrigens vor Kurzem eine Dependance im KaDeWe in Berlin bekam –, sondern in der Taubstummengasse auch ein Barbecue-Pop-up.