Brasilianischer Bossa-Nova-Musiker Carlos Lyra gestorben

Der Gitarrist und Komponist, der als Mitbegründer es Musikgenres Bossa Nova gilt, starb im Alter von 90 Jahren.

Der brasilianische Gitarrist und Komponist Carlos Lyra ist tot. Er starb im Alter von 90 Jahren in einem Krankenhaus in der Küstenmetropole Rio de Janeiro, wie die staatliche Nachrichtenagentur Agencia Brasil am Samstag meldete. Lyra galt als Mitbegründer des Musikgenres Bossa Nova. Bei der „Neuen Welle“ der brasilianischen Musik handelte es sich um eine moderne Mischung aus Samba und Jazz.

„Wir sind traurig über den Tod von Carlos Lyra, der uns ein außergewöhnliches Vermächtnis hinterlässt“, schrieb der Musiker und frühere brasilianische Kulturminister Gil Gilberto auf X, ehemals Twitter. Rios Bürgermeister Eduardo Paes schrieb: „Seine Kompositionen haben Generationen auf der ganzen Welt geprägt. Ein großer Verlust für die brasilianische Kultur.“

Lyra veröffentlichte zahlreiche Alben und arbeitete mit Musikgrößen wie João Gilberto, Stan Getz und Caetano Veloso zusammen. Zu seinen bekanntesten Liedern gehören „Coisa mais linda“, „Minha namorada“, „Primavera“ und „Sabe você“. (APA/dpa)