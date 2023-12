Was wird aus unserer Unterschrift?

Staatstragende Unterschriften – wie hier bei der Queen – tragen den zeremoniellen Akt noch in sich.

Staatstragende Unterschriften – wie hier bei der Queen – tragen den zeremoniellen Akt noch in sich. picturedesk

Wir signieren heute mehr als je zuvor, nur eben online und oft unbewusst. Das Setzen der eigenhändigen Unterschrift bleibt den zeremoniellen Anlässen (noch) erhalten.

Weihnachten – es ist Hochsaison für Pakete, Paketzusteller und Paketempfänger. Es ist auch Hochsaison für ein kleines Gerät, das die Postboten dem Empfänger an der Türschwelle überreichen: Die Unterschrift, bitte! Mit dem Zeigefinger werden einige digitale Striche fabriziert, die in den meisten Fällen die eigene Signatur – mit viel Fantasie – allerhöchstens erahnen lassen. Auch sonst leidet der Namenszug aus der eigenen Feder immer mehr im Alltag. Die Bankgeschäfte erledigt der PIN-Code, Briefe werden ohnehin kaum mehr geschrieben, Behördliches wandert Richtung Internet. Erst Anfang Dezember wurde die in Österreich gültige Handy-Signatur von ID Austria abgelöst. Es ist die Weiterentwicklung der digitalen Identität, wie es heißt.

Das Paradoxe an dieser Entwicklung ist, dass wir heute mehr unterschreiben als je zuvor. Nur bekommen wir es nicht immer mit. Fast jede Kommunikation im Internet ist von uns signiert, sagt der deutsche Literaturwissenschaftler Peter Risthaus, der heuer zu dem Thema publiziert hat („Unterschreiben. Zur Geschichte und Theorie literarischer Eigenhändigkeit“, Brill Verlag). „Sobald Sie den Browser öffnen, signieren Sie eigentlich schon.“ Wir akzeptieren permanent Cookies, wir kaufen online ein und „unterschreiben“ damit seitenweise AGBs, die wir nur in seltenen Fällen lesen. Alle Klicks, die wir tätigen, werden irgendwo gespeichert – und somit auch unsere Zustimmung.