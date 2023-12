Holen europäische Aktien 2024 auf?

Der Hype rund um künstliche Intelligenz begünstigt vor allem US-Technologieaktien. Bei GAM Investments sieht man bei europäischen Aktien inzwischen reichlich Aufholpotenzial.

Der Höhenflug an den Aktienmärkten scheint bei ausgewählten US-Technologieaktien kein Ende zu nehmen. Der tech­nologielastige US-Index Nasdaq Composite näherte sich zuletzt der Marke von 15.000 Punkten und damit auch der Rekordmarke, die im November 2021 bei knapp mehr als 16.000 Punkten erreicht wurde.

Im Vergleich dazu hinken europäische Aktien in diesem Jahr ein gutes Stück hinterher. So verzeichnete der MSCI Europe Index einen Wertzuwachs seit Jahresbeginn von rund 15 Prozent (per Ende November). Auf fünf Jahre gesehen erreichte der Wertzuwachs ein Plus von jährlich 7,66 Prozent. Der Index umfasst dabei Aktien aus den europäischen Industrienationen, wobei Großbritannien die größte Gewichtung einnimmt, gefolgt von Frankreich und der Schweiz.