Wann sinken die Zinsen?

Die EZB dürfte noch lang die Notwendigkeit hoher Zinsen betonen. Doch im Juni oder Juli könnte es die erste Senkung geben.

Die Währungshüter der EZB werden laut Kennern zentrale Botschaften für die Finanzmärkte zur Notwendigkeit hoher Zinssätze mindestens bis zur geldpolitischen Sitzung im März nächsten Jahres aufrechterhalten. Jedwede Zinssenkung vor dem Juni 2024 sei daher schwierig, sagten mehrere mit den Überlegungen vertraute Personen laut Reuters. Generell liege im Juni oder im Juli das erste realistische Zeitfenster für einen ersten Zinsschritt nach unten.

Vorher müssten unter anderem noch wichtige Daten zur Lohnentwicklung in der Eurozone abgewartet werden. Am Finanzmarkt wird indes bereits darauf spekuliert, dass die Währungshüter schon bei ihrer Sitzung am 7. März die Zinsen senken könnten.

Unsicherheitsfaktor Inflation

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Donnerstag auf der letzten geldpolitischen Sitzung heuer ihre im Oktober begonnene Zinspause fortgesetzt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde trat dabei Spekulationen am Finanzmarkt auf rasche Zinssenkungen im kommenden Jahr entgegen.

Das Zeitfenster liege mindestens zwei Monate hinter den derzeitigen Erwartungen an der Börse, sagten die Insider. Und diese Diskrepanz habe die Währungshüter auch auf der jüngsten Zinssitzung in dieser Woche beschäftigt. Einige der mit den Überlegungen vertrauten Personen merkten zudem an, diese Abweichung der Einschätzungen könne darauf zurückgeführt werden, dass der Finanzmarkt erwarte, dass der jüngste, massive Rückgang der Inflation anhalten werde. Dagegen seien die meisten Währungshüter der Auffassung, dass dies nur vorübergehend der Fall sein werde.

Ein Insider sagte, eine Zinssenkung könne vor Juni möglich sein, sollten die Inflationsraten weiterhin niedriger als erwartet ausfallen. Andere merkten dagegen an, die EZB solle vielmehr noch kraftvoller solchen Spekulationen an der Börse auf rasche Zinssenkungen ent­gegentreten. Ein EZB-Sprecher lehnte eine Stellungnahme zu den Informationen ab. Am Geldmarkt wird derzeit die Wahrscheinlichkeit auf 50 Prozent taxiert, dass die EZB im März den Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, um 0,25 Prozentpunkte auf dann 3,75 Prozent senkt. Aktuell liegt er bei 4,00 Prozent – das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion. Der Leitzins liegt in der Eurozone bei 4,5 Prozent.

Auch USA lassen sich Zeit

In den USA, wo die Notenbank Fed mit dem Erhöhen früher begonnen hat als die EZB, liegt der Leitzins in der Spanne zwischen 5,25 und 5,5 Prozent. Die Federal Reserve kann dem US-Notenbanker Raphael Bostic zufolge „irgendwann im dritten Quartal“ 2024 mit der Senkung der Zinssätze beginnen. Voraussetzung sei, dass die Inflation wie erwartet zurückgehe, sagte er zu Reuters. Die Teuerungsrate dürfte nach seiner Darstellung Ende 2024 bei etwa 2,4 Prozent liegen. Dies sei nahe genug an der Zielmarke von zwei Prozent, um zwei Zinssenkungen von je einem Viertel-Prozentpunkt in der zweiten Jahreshälfte zu rechtfertigen. „Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass dies eine unmittelbare Angelegenheit ist“, sagte Bostic zu Zinssenkungen. Fantasien der Anleger zu einem solchen Schritt hatten einen Höhenflug an den Börsen ausgelöst. (Reuters/red.)