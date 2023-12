Wie Marco Odermatt jede Attacke pariert

ÖSV-Juwel Marco Schwarz, ein entfesselter Kroate in Alta Badia, sogar das Hundertstelpech: Sie alle stellten sich dem Gesamtweltcupsieger zuletzt in den Weg – und sie alle scheiterten am Schweizer Überflieger.

Alta Badia/Wien. Der zweite und von Athleten und Betreuern äußerst kritisch betrachtete Riesentorlauf des Alta-Badia-Doppels wird heute (10/13.30 Uhr, live ORF eins, Eurosport) vor allem wieder eines werden: ein Totalangriff auf Marco Odermatt.

Der Kroate Filip Zubčić startete einen solchen beim ersten Klassiker auf der Gran Risa am Sonntag. Eine famose Laufbestzeit im zweiten Durchgang, brachial und doch feinfühlig herausgefahren, eine der eindrücklichsten Vorstellungen auf dieser berüchtigten Piste seit den Seriensiegen des Marcel Hirscher. Und doch war es nicht genug um Odermatt aus der Fassung zu bringen. Gewohnt routiniert fuhr dieser den Sieg nach Hause – so wie der amtierende Gesamtweltcupsieger in der bisherigen Saison auch alle anderen Attacken pariert hat.

Da wäre der Angriff des Marco Schwarz im Gesamtweltcup, der früher kam als viele vermuteten. Schwarz glänzt bisher in praktisch jedem Rennen mit beachtlicher Punkteausbeute, in den Speedbewerben kommt er Odermatt näher und näher. Und doch führt der Schweizer in der Gesamtwertung mit 72 Punkten Vorsprung, gleichbedeutend etwa mit einem zweiten Platz (80 Punkte), ohne allerdings wie Schwarz auch noch die Slalomskier anschnallen zu müssen.

Ebenfalls ausgestochen sind schon jetzt Odermatts Verfolger aus dem Vorjahr. Aleksander Aamodt Kilde und Henrik Kristoffersen, Zweiter und Dritter zuletzt im Kugelkampf, gingen allzu motoviert in die Saison. Doch Kilde, in den schnellen Disziplinen weiter eine Macht, fuhr bisher am Sieg vorbei, weil er zu ungestüm und fehlerhaft agierte. Kristoffersen kam in Riesentorlauf und Slalom überhaupt noch nicht in Schwung.

Auch erwähnenswert ist das Hundertstelpech, das Odermatt zuletzt an den Skiern klebte. Es hat ihm noch etliche weitere Punkte verwehrt, an seiner Dominanz aber trotz allem nichts ändern können. Nur: Ohne die insgesamt nur acht Hundertstelsekunden Rückstand, die zuletzt in Gröden statt zwei Siegen zwei dritte Plätze bedeuteten, wäre seine Vormachtstellung noch einmal größer ausgefallen.

Aus Schweizer Sicht hat diese heuer ohnehin einen Wermutstropfen. Loïc Meillard, Gino Caviezel, Justin Murisier oder Niels Hintermann, die im Schatten ihres Teamleaders immer wieder Prestigeerfolge einfuhren, kamen bisher nicht auf Zug – und wurden von der Odermatt-Dominanz offenbar ein wenig erdrückt. (joe)

Herren-RTL Alta Badia: 1. Odermatt (SUI) 2:29,23 Min. 2. Zubčić (CRO) +0,19 Sek. 3. Kranjec (SLO) +2,26. Weiters: 4. Schwarz (AUT) +2,54 5. Verdu (AND) +2,67 8. Brennsteiner (AUT) +3,42.