Proteste der Angehörigen der Geiseln in Israel. Reuters / Violeta Santos Moura

Die Tötung dreier Geiseln durch Israels Soldaten setzt die Regierung Netanjahu unter zusätzlichen Druck.

Tel Aviv. Irgendwo zwischen den Trümmern des Schlachtfelds, das einmal das Shejaiya-Viertel von Gaza-Stadt gewesen war, tauchten sie plötzlich auf: drei junge Männer, die Oberkörper nackt, die Hände erhoben, einer ein weißes Stück Stoff schwenkend. Ein israelischer Soldat soll die drei trotzdem für eine Bedrohung gehalten haben. Was in den Sekunden danach geschah, quält seitdem die israelische Gesellschaft: „Terroristen“, brüllte der Soldat, zielte und schoss.

Erst später bemerkten die Truppen ihren furchtbaren Fehler: Sie hatten drei israelische Männer getötet, zwei Juden, einen muslimischen Beduinen. Drei der Geiseln, deren Befreiung eines der Ziele ist, wofür die Soldaten in diesen Krieg gezogen sind.

Armeechef Herzi Halevi übernahm am Wochenende die Verantwortung für den Fehler und versuchte zugleich, ihn zu erklären: Seine Soldaten hätten zuvor immer wieder „Terroristen in ziviler Kleidung konfrontiert“, die versucht hatten, die Truppen zu täuschen. Israelische Medien hatten kurz zuvor berichtet, die Hamas nutze Babypuppen und Aufnahmen von Kinderstimmen, um Soldaten in Hinterhalte zu locken. Kritiker sehen den Vorfall dennoch als weiteren Beleg dafür, dass die Armee, die IDF, zu wenig Rücksicht auf Unschuldige nehme. Zugleich befeuert der Fehler auch innerhalb des Landes die Debatte um den Fortgang der Kämpfe.