Keith Richards hier?

„It’s good to be here“, sagt Keith Richards gern in den Stadien dieser Welt, nachdem Mick Jagger ihn vorgestellt hat. Dann macht er eine rhetorische Pause, bevor er mit breitem Schmunzeln hinzufügt: „It’s good to be anywhere …“

Dann singt er selbst zwei Lieder, „Happy“, „Slipping Away“ oder, besonders schön, „Before They ­Make Me Run“, mit den Zeilen: „I gotta find my way to heaven, because I did my time in hell.“ Hölle und Himmel. Dazwischen ist die Erde, und dort zu sein ist gut. Im Grunde egal, wo.

Vielleicht ist das unter den tiefen Weisheiten, die er uns nebst den selbstverständlichsten aller existierenden Gitarrenriffs geschenkt hat, die tiefste. Und für uns ist es ein Anlass, ihm just an diesem bescheidenen, doch ehrwürdigen Plätzchen zum 80. Geburtstag zu gratulieren, das wir neckisch „Pizzicato“ nennen. Obwohl oder gerade weil noch niemand Keith Richards attestiert hat, er habe den sechs, nein: fünf Saiten seiner Fender Telecaster ein Pizzicato entlockt. Könnte er es? Selbstverständlich. Doch weil er ein Weiser ist, bleibt er bei seinem Plektron, und beim Blues, in offener Stimmung. Und weiß, dass sein lebenslanger Konterpart Mick Jagger ganz exklusiv ihn gemeint hat, als er einst in „Torn and Frayed“ gesungen hat: „As long as the guitar plays, let it steal your heart away.“ Hoffentlich noch viele Jahre.

E-Mails an: thomas.kramar@diepresse.com