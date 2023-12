Anzeichen für massive Wahlmanipulation in Serbien

Wieder eine Wahl in Serbien

Wieder eine Wahl in Serbien Reuters / Zorana Jevtic

Nach Angaben von unabhängigen Wahlbeobachtern wurden Tausende von Scheinwählern aus Bosnien und Kosovo nach Belgrad gekarrt. Damit will Präsident Vučić wohl seinen Sieg sichern.

Belgrad. Hinweise auf massive Wahlmanipulationen haben am Sonntag die Parlaments- und Kommunalwahlen in Serbien überschattet. Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht vor. Doch vor allem Tausende von aus Bosnien und aus dem Kosovo in die serbische Hauptstadt Belgrad gekarrte Phantomwähler könnten beim offenen Kampf um das Belgrader Rathaus eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Bereits vorab galt ein erneuter Sieg der seit 2012 regierenden SNS des autoritären Präsidenten Aleksandar Vučić als sicher. Denn Serbiens dritte Parlamentswahl in weniger als vier Jahren wurde nicht nur von einem ungekannt schmutzigen Wahlkampf überschattet. Sondern offenbar auch von massivster Manipulation.