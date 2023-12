Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Auf der Welle. Den Abwasseranalysen zufolge hat die derzeitige Coronawelle in Österreich ihre Spitze erreicht und flacht seit ein paar Tagen wieder ab. Was kommt jetzt? Die Zahl der Influenzafälle nimmt zu, Österreich befindet sich unmittelbar vor einer „epidemischen Grippe-Aktivität“, auch bekannt als Grippewelle. Mehr dazu

Alaba verletzt. David Alaba hat sich am Sonntag, genau sechs Monate vor dem ersten EURO-2024-Spiel der ÖFB-Auswahl gegen Frankreich, eine schwere Knieverletzung zugezogen. Bei den Untersuchungen wurde ein Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie diagnostiziert. Alaba soll in den kommenden Tagen operiert werden und wird monatelang ausfallen. Mehr dazu

Kurz-Prozess. Prominent besetzt geht der Prozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss weiter. Heute ist der ehemalige ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger im Zeugenstand. Er soll darüber Auskunft geben, wie viel er bei Besetzungen der ÖBAG-Spitze tatsächlich mitzureden hatte. Bis dahin fragen wir uns: Was wird jetzt eigentlich aus der Volkspartei? Und hier der Ticker zum Prozesstag

Handels-KV. Die letzte Einkaufswoche startet mit Protesten. Nach dem abermaligen Scheitern der KV-Verhandlungen im Handel kommt es heute in der Früh zu neuen Arbeitnehmer-Protesten, zum Teil auch im öffentlichen Raum. So werden jeweils ab 07:30 Uhr Streiks im Einkaufszentrum Shopping Nord in Graz und im Gewerbepark Ansfelden (Oberösterreich) durchgeführt. In Graz kommt es demnach in der Früh auch zu Aktionen auf der Wiener- und Weinzöttlstraße. Mehr dazu

Wahl in Serbien. Die seit 2012 regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS), an deren Spitze bis Mai Präsident Aleksandar Vucic stand, feiert einen Wahlsieg bei der Parlamentswahl in Serbien. Nach Auszählung von 90 Prozent der abgegebenen Stimmen sahen die Belgrader Institute Cesid und Ipsos die SNS mit 46 Prozent der Stimmen als klar stärkste Kraft. Die Opposition erhob Vorwürfe wegen Wahlbetrugs. Mehr dazu

Wolfgang Glück. 1987 wurde der österreichische Starregisseur Wolfgang Glück für „38 - Auch das war Wien“ für einen Academy Award nominiert - der Höhepunkt einer arbeitsreichen Karriere. Nun wurde bekannt, dass der Filmemacher am 13. Dezember im Alter von 94 Jahren in Wien verstorben ist. Mehr dazu

Asylreform. Die Verhandlungen auf EU-Ebene zu einer Reform des gemeinsamen Asylsystems gehen heute in eine weitere, möglicherweise entscheidende Runde. Die Gespräche zwischen Unterhändlern von Europaparlament und EU-Staaten könnten sich bis tief in die Nacht auf Dienstag ziehen. Ob am Ende ein Kompromiss steht, ist offen.

Wahlen in Ägypten. Nach der dreitägigen Präsidentschaftswahl in Ägypten wird in dem nordafrikanischen Land heute das offizielle Endergebnis erwartet. Nach vorläufigen Auszählungsergebnissen liegt Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi deutlich vorne, wie die staatliche Nachrichtenseite Ahram am Sonntag berichtete. Ein erneuter Sieg Al-Sisis, der 2013 nach einem Militärputsch an die Macht kam, gilt als sicher. Mehr dazu

Freundschaftsbesuch. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan setzt seine Charmeoffensive gegenüber den EU-Staaten fort. Heute reist er nach Budapest, um seinen NATO-Partner Viktor Orbán zu treffen. Erdogan und Orbán sind in der Frage der NATO-Norderweiterung eine informelle Allianz eingegangen und blockieren seit eineinhalb Jahren den Beitritt Schwedens zum Bündnis.

Das Wetter. Das Wetter zeigt sich in der kommenden Woche deutlich unbeständiger und ab Mittwoch wird es laut Prognose auch wieder kühler. Weiße Weihnachten? In Wien eher unwahrscheinlich. Mehr dazu