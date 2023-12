Eine Vorschau auf die Kulturhauptstadt im Salzkammergut

Seit acht Jahren wurde hingearbeitet auf die, wie man stolz (und etwas umständlich) hervorhebt, „erste Kulturhauptstadt Europas im ländlichen alpinen Raum“.

Ab Jänner 2024 sollen sich in der Region erste Projekte entdecken lassen, in späteren Monaten sollen sie immer zahlreicher werden. Aus verschiedenen Sparten der Kulturproduktion und Kreativwirtschaft stammen die Beiträge, die den Bogen von vorgefundenen Traditionen zu innovativen Impulsen spannen sollen, um lokale Akteurinnen und Akteure mit Gästen aus dem In- und Ausland zusammenzubringen. Zentrum ist die k. u. k. Trinkhalle in Bad Ischl, nach dem Motto „23 für 24“ finden in insgesamt 23 Gemeinden Programmpunkte statt. Am 20. Jänner 2024 wird das Kulturhauptstadtjahr vor Ort offiziell eingeläutet, Details zum Programm finden sich auf salzkammergut-2024.at