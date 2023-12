Was bedeutet David Alabas Kreuzbandriss für das ÖFB-Nationalteam?

Die Qualitäten des ÖFB-Kapitäns zeigen sich vor allem abseits des Platzes. Doch auch ohne den Abwehrchef muss das Ziel für die EM 2024 das gleiche bleiben.

Madrid/Wien. Eine EM 2024 mit ÖFB-Kapitän David Alaba ist Stand heute so gut wie ausgeschlossen. Davon muss auch Teamchef Ralf Rangnick ausgehen, nachdem sich sein Abwehrchef im Ligaspiel von Real Madrid das Kreuzband gerissen hat. Dass es zumindest in der österreichischen Innenverteidigung durchaus Alternativen gibt, ist bekannt. Abseits des Platzes aber schaut es im Nationalteam schon schlechter aus. Was also bedeutet das wahrscheinliche Aus von Alaba für diese Mannschaft, die nach der beachtlichen Qualifikation eigentlich mit breiter Brust zur EM-Endrunde nach Deutschland (ab 14. Juni) gefahren wäre? Und haben die Beobachter in Spanien sogar recht, wenn sie meinen, dass Alaba ohnehin zum Problem geworden ist?