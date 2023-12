Dem Navi vertraut: Autofahrer verirrte sich auf Tiroler Langlaufloipe

Der Iraner musste von Feuerwehr geborgen werden.

Eine kuriose Irrfahrt hat ein Iraner Sonntagnachmittag in Hinterhornbach im Tiroler Bezirk Reutte hingelegt. Der Mann wollte mit seinem Auto nach Oberstdorf in Bayern fahren und war angeblich den Anweisungen des Navigationsgerätes gefolgt. Dieses führte ihn aber offenbar auf eine Langlaufloipe in Richtung Petersbergalpe.

Erst nach rund vier Kilometern bemerkte der Iraner den Fehler, versuchte umzudrehen und blieb mit dem Wagen stecken. Daraufhin rückte die lokale Feuerwehr aus. Das Auto wurde unter Zuhilfenahme eines Traktors geborgen, teilte die Polizei mit. (APA)