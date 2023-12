Katze lief über den Herd und löste Brand in Wohnung aus

Die Katze dürfte über die Touchfunktion die Platte eingeschalten haben. Die 22-jährige Besitzerin schaffte es nicht mehr, ihre beiden Katzen selbst zu retten.

Eine Katze hat am Sonntagabend einen Brand in einer Wohnung in Klagenfurt ausgelöst. Sie dürfte auf den Herd gesprungen sein und über die Touchfunktion eine Platte eingeschaltet haben, auf der eine Tasche stand. Als die 22-jährige Wohnungsbesitzerin nach Haus kam, schaffte sie es nicht mehr, ihre beiden Katzen aus der Wohnung zu retten und verständigte die Feuerwehr. Diese löschte den Brand und brachten die Tiere in Sicherheit, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. (APA)