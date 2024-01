ESG-Reality-Check: Wo stehen Unternehmen derzeit? 

Im ESG-Finanztalk der UniCredit Bank Austria sprechen Mary-Ann Hayes und Can Kavakci, beide ESG-Experten der UniCredit Bank Austria mit „Presse“-Redakteur Michael Köttritsch über die strategische Aufbereitung des Themas ESG (Environmental, Social, Governance) in Kundengesprächen.

Das Thema ESG ist längst auch in Kundengesprächen angekommen. Mary-Ann Hayes unterstreicht das Bemühen der Bank Austria um Transparenz, weshalb etwa Nachhaltigkeit und Änderungen in der Regulatorik, im Besonderen bei zukünftigen Finanzierungen und Kreditvergaben, besprochen werden. Heute müssen Banken ihre Kunden um ESG-Daten bitten, die noch nicht überall vorhanden sind. „Wir heben die Dringlichkeit hervor“, so Hayes, „In den vergangenen Monaten ist das Bewusstsein für die ESG-Kriterien als Erfolgsfaktor rasant gestiegen.“

Information und Sensibilisierung in Kundengesprächen sind der Fokus von Can Kavakci: „Wir erklären den gesamthaften Aspekt am konkreten Beispiel des Unternehmens und der Branche.“ Das Thema ESG ist gekommen um zu bleiben, ist Hayes überzeugt, auch wenn es noch offene Fragen zur Regulatorik gibt.

