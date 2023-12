Delivery Hero streicht Stellen in Berliner Zentrale

Der deutsche Essenslieferdienst Delivery Hero, der in Österreich mit Foodora vertreten ist, streicht Stellen in seiner Berliner Zentrale.

Zudem werden Tech-Zentren in Taiwan und der Türkei geschlossen. Der Essenslieferdienst will dadurch die Effizienz steigern.

Mit Blick auf die Belegschaft in der Berliner Zentrale und der globalen Serviceteams bedeutet dies - zusammen mit den Entlassungen im Jänner - einen Abbau um rund 13 Prozent im laufenden Jahr, wie es vom Unternehmen am Montag hieß. Dadurch solle die Effizienz steigen.

Asien ist die wichtigste, aber auch eine schwierige Region für den Konzern. Auf dem Weg zu seinem Profitabilitätsziel beabsichtigt das Unternehmen, seine Südostasien-Sparte abzustoßen. In einer Reihe von Ländern in der Region will Delivery Hero seine Marke Foodpanda verkaufen, wie Delivery Hero bereits Mitte September verkündet hatte. Stattdessen rückt die Region Naher Osten und Nordafrika immer weiter in den Vordergrund, während Europa und Südamerika eine vergleichsweise kleine Rolle spielen. (APA)