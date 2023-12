Edtstadler reitet aus gegen grüne Kredit-Idee

Die Grünen wollen gesetzlich einen Umstieg von variabel- auf fixverzinste Kredite ermöglichen. Jetzt rückt auch die Kanzleramtsministerin dagegen aus: „Das ist absurd und gefährdet unseren Wirtschaftsstandort.“

Eigentlich war die letzte Parlamentswoche des Jahres 2023 von seltener gewordener türkis-grüner Eintracht getragen: Die Koalition, die im längst begonnenen Vorwahlkampf in ihr letztes gemeinsames Jahr biegt, beschloss gleich mehrere Großprojekte, vom Erneuerbare-Wärme-Gesetz mitsamt Gasheizungseinbau-Verbot im Neubau bis hin zum Mietpreisdeckel. Doch parallel dazu tat sich der nächste Koalitionsstreit auf, der Ausgangspunkt war ein Antrag der Grünen.

Die Partei will Kreditnehmenden, die über einen variabel verzinsten Immobilienkredit verfügen und aufgrund der hohen Zinsen unter Druck geraten sind, unter die Arme greifen. Konkret fordern die Grünen eine rückwirkend mögliche Umstellung für alle variablen Kredite, die nach dem 21. März 2016 abgeschlossen wurden. Die Banken wären dem Gesetzesvorschlag zufolge verpflichtet, allen betroffenen Kunden eine Umwandlung anzubieten.

Neu ist das Ansinnen nicht: Bereits vor Monaten kampagnisierte Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich für einen nachträglich einzuziehenden Zinspreisdeckel von drei Prozent. Aus rein wahltaktischer Sicht wird dabei zudem eine Gruppe von beträchtlicher Größe angesprochen, jeder zweite Kredit ist laut Grünen hierzulande variabel verzinst – der Anteil ist viel höher als in anderen Ländern.

Die ÖVP lehnte die Idee zwar rasch ab – schien aber vorerst auf einen Kompromiss hinzuarbeiten. Im Interview mit der „Presse am Sonntag“ sagte der türkise Klubchef August Wöginger: „Wir sehen das konkrete Vorhaben des Koalitionspartners skeptisch, aber uns eint, dass wir Familien unter die Arme greifen wollen, die unter den stark gestiegenen Zinsen leiden.“ Wie genau man das mache, sei aber „noch offen“. Bedarf sah Wöginger jedenfalls: „Wenn man bei einem Kredit von 400.000 Euro bei fünf Prozent jährlich rund 20.000 Euro nur Zinsleistung zahlt, ist das eine große Belastung.“ Vor allem dann, wenn es auch Kinder gebe.

Nicht gleich nach der „helfenden Hand greifen“

Anderswo in der ÖVP sieht man indes keine Notwendigkeit, jenen mit teuer gewordenen variablen Krediten „unter die Arme zu greifen“. Auf Twitter erklärte Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler: „Diesen Vorschlag lehne ich ab, er ist absurd und gefährdet unseren Wirtschaftsstandort.“ Edtstadler: „In einem freien Markt ist es essenziell, dass unterschiedliche Personen und Unternehmen Entscheidungen gemäß ihren unterschiedlichen Risikoprofilen treffen können. Einige bevorzugen die Sicherheit eines festen Zinssatzes, während andere bereit sind, das Risiko variabler Zinssätze einzugehen, um möglicherweise Kosten zu sparen.“ Zwar dürfe man Menschen in schwierigen Situationen nicht alleine lassen, „aber nicht, indem der Staat eine bewusst getroffene Risikoentscheidung rückgängig macht.“ Dies würde „unser System ad absurdum führen“. Man dürfe nicht immer nach der „helfenden Hand des Staates“ greifen. „Wer vom Vollkasko-Staat träumt, wird in Unfreiheit aufwachen“, so Edtstadler.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ist ebenfalls gegen ein den von den Grünen geplanten Gesetzeseingriff, auch Hilfspakete für jene mit variabel verzinsten Krediten strebt man im türkisen Finanzministerium nicht an. „Im Finanzministerium wird der Vorschlag abgelehnt, da die kurzfristig übermittelte Initiative bereits auf den ersten Blick unter anderem verfassungsrechtliche, wirtschaftliche und regulatorische Fragen aufwirft“, heißt es aus „Presse“-Anfrage. „Ziel muss sein, den Menschen die Möglichkeit zu geben, Wohnraum und Eigentum zu schaffen – aber nicht mit diesem Ansatz.“ Stattdessen wolle Brunner die Grunderwerbssteuer aufs erste Eigenheim streichen, im Eigenheim forderte er auch die Abschaffung von Grundbucheintragungsgebühr und Pfandrechtseintragungsgebühr. „Das scheiterte jedoch am Veto der Grünen“, wird im Finanzministerium erklärt. (kk)