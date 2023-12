Ist Österreich doch (k)ein „Land der Femizide“?

Jedes Jahr sterben in Österreich mehr Frauen als Männer durch (männliche) Gewalt. Doch der Vergleich mit anderen Ländern ist kaum möglich.

Seit Jahren sterben jährlich mehr Frauen als Männer durch Gewalt. Der Blick auf Daten und Fakten zeigt aber ein differenzierteres Bild als manche Behauptung zeichnet.

Sie zielte darauf ab, was Opferschutzeinrichtungen seit Jahren gefordert hatten: die Täter in die Pflicht zu nehmen. Die Rede ist von jener Gesetzesnovelle, die im Herbst 2021 den Umgang mit Gewalttätern reformiert hat. Einerseits werden verurteilte Gefährder nach einem ausgesprochenen Betretungsverbot seither verpflichtet, sechs Stunden Beratungsgespräche zu absolvieren. Zudem wird nun ein automatisches Waffenverbot nach einem Betretungsverbot ausgesprochen. Am Mittwoch bejahte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) die Frage, ob beide Maßnahmen verfassungskonform sind.

Das sorgt bei Opferschutzeinrichtungen für Aufatmen. Denn sie betonen immer wieder, wie wichtig es sei, nicht nur die präventive Hilfe für Opfer aufzustocken, sondern auch bei (potenziellen) Tätern anzusetzen. Und wie die Kriminalitätsstatistik zeigt, haben beide Maßnahmen Wirkung: Beide steigen an. Mit Stand 19. Dezember liegt laut BKA die Zahl der Betretungsverbote bei 13.847, insgesamt waren es im Vorjahr 14.643. Die Zahl der Personen in Beratung (Stand: 30. November) beläuft sich auf 11.565 Personen, 90 Prozent davon waren Männer. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 10.940.