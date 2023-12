Strache in Disco-Rauferei verwickelt

Ein von „Heute“ veröffentlichtes Video zeigt Heinz-Christian Strache, wie er am Wochenende in Handgreiflichkeiten im „Volksgarten“ involviert war. Zuvor war er im Sitzen eingenickt.

Wieder einmal bringt ein Party-Video den früheren FPÖ-Chef in Bedrängnis, diesmal aber wurde es auf keiner spanischen Insel, sondern in der Wiener Innenstadt aufgenommen. „Heute“ veröffentlichte die Aufnahme eines Lesers, die den Ex-Vizekanzler bei einer Schlägerei in der Wiener Diskothek „Volksgarten“ zeigt. Demzufolge sei er in eine Auseinandersetzung mit einem Sicherheitsmann geraten. Zugetragen haben sich die Szenen am vergangenen Freitag, Straches Ausflug in den Club soll ein Investoren-Event in einem Wiener Hotel zuvorgegangen sein.

„Heute“ bezieht sich auf Augenzeugenberichte, denen zufolge Strache in den frühen Morgenstunden in der Diskothek zunächst eingenickt sei. Nachdem ihn ein Sicherheitsmann aufgeweckt habe, sei es zu der Prügelei gekommen. Das Video zeigt auch, wie der nunmehrige Unternehmensberater von Männern zurückgehalten wird.

Strache bestätigte am Montag via Facebook, dass er „nach einer Weihnachtsfeier zu späterer Stunde im Sitzbereich eines Wiener Clubs eingenickt“ sei. Strache: „Kann jedem passieren, ich bin auch nur ein Mensch.“ Dass er aufgeweckt worden sei, habe ihn dann auch „irritiert“, eine Schlägerei sei es aber nicht gewesen, behauptete Strache. (red.)