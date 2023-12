Softcult: „Heaven“: Wer fällt hier vom Himmel?

Das seit 2020 aktive Duo Softcult aus den kanadischen Zwillingen Phoenix und Mercedes Arn-Horn hat sich einer düsteren Melange aus Grunge und Shoegaze verschrieben.

Vom Himmel ist viel die Rede im Advent, manchmal auch im Plural: „Tauet, Himmel, den Gerechten“ heißt es etwa in einem Lied. Ganz im Gegensatz dazu steht die Vorstellung, die die Talking Heads einst in den Satz gefasst haben: „Heaven is a place where nothing ever happens.“ Der Himmel, den das empfindsame Duo Softcult imaginiert, kombiniert beides. Die extrem bedächtige Musik suggeriert, dass nichts passiert, mehr noch: dass die Sängerin auch gar nicht will, dass sich je etwas ändert an dieser verhuschten und verhallten Seligkeit.

Doch was singt sie? „You fell down from heaven and burned a hole in the earth“: Da fällt ein wunderbarer Mensch vom Himmel, so vollkommen, dass er die Sängerin schmerzhaft auf die eigene Unvollkommenheit stößt, auf ihren Körper, „that doesn’t fit on me“. Oder reißt er sie heraus? Das bleibt ein Geheimnis. Ein beunruhigendes. Nein, dieser Himmel schenkt keinen Frieden. Aber er hallt lang nach.