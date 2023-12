Türkisch-Matura adé

Replik. Ja, der Türkischunterricht am Abendgymnasium Wien wird enden. Das ist vor allem eines: sehr bedauerlich.

In seinem Gastkommentar in der „Presse“ weist Paul Schwarzenbacher auf das absehbare Auslaufen des Türkischunterrichts als Maturafach in Wien hin („Politik zulasten Studierender droht“, 29. 11. 2023). Das Abendgymnasium Wien bietet seit dem Jahr 2004 als einzige Schule in Österreich Türkisch als zweite lebende Fremdsprache an.

Nur wenige Personen am Schulstandort freuen sich über das Ende des Türkischunterrichts. Das Ministerium argumentiert mit dem Auslaufen der Schulversuche, von dem auch der Türkischunterricht am Abendgymnasium Wien betroffen sein wird.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Obwohl eine breite Mehrheit an der Schule das Fortbestehen des Bildungsangebots befürwortet, ist eine Kehrtwende des Ministeriums wohl eher nicht zu erwarten. Doch was sind Schulversuche, welchem Zweck dienen sie und wie hängt das mit dem Türkischunterricht zusammen?

Schulversuche bieten im Wesentlichen die Möglichkeit zur Umsetzung alternativer Unterrichtskonzepte. Mit dem Bildungsreformgesetz von 2017 sollte durch Erweiterung der Schulautonomie die Anzahl der Schulversuche reduziert und die unkomplizierte Umsetzung alternativer Unterrichtskonzepte ermöglicht werden. Zehn Jahre später, also 2027, sollten die bestehenden Schulversuche entweder in das Regelschulwesen integriert oder eingestellt werden. Neue Schulversuche waren in der beschriebenen Form nicht vorgesehen und sollten nur unter sehr strengen Voraussetzungen zugelassen werden. Das Ministerium hat den Schulen, die auf Basis der laufenden Schulversuche langfristige Entwicklungen erreicht haben und bestehende Angebote verbessern oder erweitern möchten, beharrlich klare Antworten verwehrt. Es fehlt also an klaren Direktiven des Ministeriums, wann, wie und ob überhaupt eine Überführung von Schulversuchen in das Regelschulwesen vorgesehen sein wird.

Mehr lesen Politik zu Lasten Studierender droht

Derzeit bestehen viele Fragen, insbesondere zu laufenden bilingualen und inklusiven Schulversuchen und den erforderlichen Maßnahmen für eine Integration in das Regelschulwesen. Dies kann Schulleiter und Schulleiterinnen besonders belasten, da sie am Schulstandort ungerechtfertigt als Gesetzesvollstrecker und -innen wahrgenommen werden könnten, was sie – aus meiner Sicht verständlicherweise – nicht immer nachvollziehen können.

Es gibt derzeit viele Fragen

Der Türkischunterricht am Abendgymnasium Wien wird enden; das scheint festzustehen.

Es wird wohl keine Eröffnung neuer Module geben, sondern eine vollständige Einstellung des Türkischunterrichts bis 2027. Ja, das Ende des Türkischunterrichts ist vor allem eines: sehr bedauerlich. Er war ein wertvoller Bestandteil des Bildungsangebots am Schulstandort, der nicht nur die Sprachkompetenzen erweiterte, sondern auch Brücken zwischen Kulturen und Menschen baute. Er ermöglichte es auch Studierenden, die Türkisch als Erstsprache sprechen, eine Verbundenheit zu ihren Wurzeln zu bewahren und gleichzeitig die Vielfalt der Welt(en) um sie herum zu erkunden.

Der Verlust einer Sprache an einer Schule ist immer ein Rückschlag für die Förderung der Mehrsprachigkeit, die weder in der Politik noch in den Lehrplänen angemessen berücksichtigt wird. Angesichts der jüngsten Entwicklungen in der österreichischen Bildungslandschaft wird die voraussichtlich dieses Jahr erscheinende Bestandsaufnahme zur „Sprachenpolitik in Österreich“ (herausgegeben von Rudolf de Cillia, Eva Vetter, Martin Reisigl) mit großer Spannung erwartet.

Daniel Green ist Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Rechtslinguistik (ÖGRL) und lehrt an der Wirtschaftsuniversität Wien, der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und am Abendgymnasium Wien.

Reaktionen an: debatte@diepresse.com