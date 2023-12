Türkische Notenbankchefin geht an der Wall Street auf Werbetour

Notenbankchefin Erkan plant für den 11. Jänner in New York Vorträge für ausländische Investoren über Geldpolitik, Inflation und türkische Vermögenswerte.

Die türkische Notenbankchefin und frühere Wall Street-Finanzmanagerin Hafize Gaye Erkan wirbt an alter Wirkungsstätte für Investitionen in ihrem Land. Sie plant für den 11. Jänner in New York Vorträge für ausländische Investoren über Geldpolitik, Inflation und türkische Vermögenswerte.

Eine Einladung der Zentralbank an die Anleger zeigt weiters, dass sie auch an Sitzungen teilnehmen wird, die für den Präsentationstag in der Zentrale der Wall-Street-Bank JPMorgan Chase geplant sind. Überdies wird Finanzminister Mehmet Simsek einen Vortrag zur Haushaltspolitik und zum Finanzausblick halten. Die Veranstaltung ist Teil der Bemühungen der Türkei, die Kapitalflucht aus dem mit hoher Inflation, Handelsdefiziten sowie schwindenden Devisenreserven konfrontierten Schwellenland zu stoppen und ausländische Investoren zurückzugewinnen.

Erkan hatte vor der Übernahme des Notenbank-Spitzenpostens an der Wall Street und in Führungsetagen von US-Finanzunternehmen Karriere gemacht - unter anderem als Managing Director bei der Investmentbank Goldman Sachs. Nach seiner Wiederwahl hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Erkan im Juni zur Zentralbankchefin ernannt. Diese straffte die Geldpolitik, nachdem die Zentralbank zuvor den Wünschen Erdogans folgend einen unorthodoxen Kurs gefahren hatte. Die Notenbank hatte trotz der extrem hohen Inflation die Zinsen gesenkt, anstatt sie im Kampf gegen die Teuerung anzuheben. Als Folge wertete die Landeswährung Lira drastisch ab, was wiederum das Inflationsproblem verschärfte. (APA/Reuters)