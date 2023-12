Rund 100.000 E-Cards laufen mit Jahresende ab

E-Cards ohne Foto werden am 15. Jänner 2024 gesperrt, was zu Problemen in Apotheken führen kann. Betroffene sind angehalten, rasch eine Registrierstelle aufzusuchen.

Zunächst die gute Nachricht: Der Großteil der Bevölkerung, konkret sind es rund 85 Prozent, verfügt bereits über eine E-Card mit Foto. Und musste nicht einmal etwas dafür tun. Die Karte wurde den Versicherten in den vergangenen Monaten per Post zugeschickt, weil die Sozialversicherung ein Foto von den bestehenden Registern zur Verfügung gestellt bekam.

Also etwa aus einem Reisepass, Personalausweis, Scheckkarten-Führerschein oder dem Fremdenregister wie zum Beispiel einem Fremdenpass, Konventionsreisepass, Aufenthaltstitel und der Rot-Weiß-Rot-Karte. Für all diese Personen ändert sich durch den Umstand, dass E-Cards ohne Foto mit Jahresende ablaufen, nichts. Gedacht ist der Austausch der E-Cards im Übrigen als Maßnahme gegen Sozialmissbrauch.