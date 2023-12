Vorwürfe gegen Huber-Chef: Blinde Flecken in der Lieferkette

Der Eigentümer der Textilunternehmen schuldet Arbeitern in Thailand 5,5 Mio. Euro. Aufsichtsräte wussten davon bisher nichts.

Wien. Die Vorwürfe gegen den Eigentümer der Huber-Gruppe, Rober Ng, schlugen in der vergangenen Woche hohe Wellen. Wie die „Presse“ berichtete, soll Ng den Arbeitern in thailändischen Produktionswerken seiner mittlerweile geschlossenen Firma Body Fashion Gehälter nicht ordnungsgemäß bezahlt haben. In Thailand liegen zwei rechtskräftige Urteile gegen ihn vor, Lohnschulden in Höhe von 5,5 Mio. Euro stehen im Raum. Anfragen der „Presse“ ließ Ng bislang unbeantwortet.