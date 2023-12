Johanna Egger: „Nur ich und meine Gitarre“

Interessanterweise sprechen mich viele darauf an. Hätte ich nie gedacht. Um es klarzustellen: Ich bin ein lebensfroher, lustiger Mensch (lacht). Melancholie ist einfach ein schönes Wort, finde ich. Deswegen kommt es so häufig in meinen Liedern vor. Ich verbinde damit aber vor allem Nachdenklichkeit und Gedankenverlorenheit, sicher auch Trauer – wenn man Liebeskummer hat zum Beispiel. Melancholie ist für mich also Ausdruck einer großen Gefühlswelt, die man in sich trägt. Und ich trage dieses Lebensgefühl ganz sicher in mir, das habe ich schon als Kind. Dazu fällt mir gerade sogar eine Geschichte ein. Erst vor Kurzem habe ich ein Tagebuch von mir gefunden, aus meiner Zeit in der Volksschule. Darin steht der Satz: „Manchmal schau ich aus dem Fenster und denke an die Liebe.“ Das fand ich so lustig, denn das bin total ich. Als siebenjähriges Kind habe ich es in mein Tagebuch geschrieben, jetzt schreibe ich Lieder darüber. Und zwar am liebsten dann, wenn ich in diese gedankenversunkene, verträumte und auch romantische Stimmung komme, die man als Melancholie bezeichnen kann. Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass ich ein Theatermensch bin und viel mit Emotionen arbeite.