Umweltbundesamt sucht neuen Standort

Die vier Gebäude, in denen das Umweltbundesamt derzeit untergebracht ist, verfügen über zu wenig Platz für die Mitarbeitenden. Eine Übersiedlung nach Klosterneuburg ist im Frühjahr geplatzt.

Seit dem 16. Dezember sucht das Umweltbundesamt offiziell nach einem neuen Standort – und zwar in Wien. Derzeit ist es an vier Standorten im 9. und 20. Wiener Gemeindebezirk, nahe der Friedensbrücke angesiedelt. Durch einen neuen Standort soll das interdisziplinäre, teamübergreifende und zeitgemäße Zusammenarbeiten unter den fast 600 Expertinnen und Experten „bestmöglich gewährleistet werden“, heißt es in einer Aussendung vom Samstag.

Mehr lesen Übersiedlung des Umweltbundesamts ist geplatzt

Die Gebäude, in denen das Umweltbundesamt aktuell untergebracht ist, seien dringend renovierungsbedürftig und verfügen über zu wenig Platz für die kontinuierlich wachsende Zahl an Mitarbeitenden, heißt es weiter. Dazu kommen moderne Anforderungen des Unternehmens an New Work, einschließlich Labor und Umwelt-IT-Services.

Mehr Infos Interessenten können ihr Angebot bis 29. Februar 2024 um 12:00 Uhr per Mail an mietobjekt@umweltbundesamt.at einreichen. Unterlagen können über die Umweltbundesamt Webseite unter www.umweltbundesamt.at/mietobjekt angefordert werden.

Die Suche erfolgt im Rahmen eines transparenten und strukturierten Bieterverfahrens, das einen fairen Wettbewerb ermöglichen soll. Die Angebote werden nach festgelegten Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, Qualität und Nachhaltigkeit sowie Funktionalität und Standort bewertet und sind in den Ausschreibungsunterlagen detailliert aufgezählt. Ein neuer Vertragsabschluss wird laut Umweltbundesamt bis Mitte 2024 angestrebt. (red.)