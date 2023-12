Bar in Paris will gegen Tiktoker vorgehen

Nachdem Popstar Dua Lipa ihre Lieblingsbar in Paris in einem Interview verraten hat, kann sich diese nicht vor dem Ansturm retten. (Symbolbild).

Nachdem Popstar Dua Lipa ihre Lieblingsbar in Paris in einem Interview verraten hat, kann sich diese nicht vor dem Ansturm retten. (Symbolbild). IMAGO/xDogstockx

Die Bar Folderol in Paris ist für den Touristenansturm nicht gerüstet. Ein „Kein Tiktok“-Schild und ein Türsteher sollen helfen.

Dass viel Publicity nicht immer gut ist, diese Erfahrung muss eine Pariser Weinbar machen. Nachdem Popsängerin Dua Lipa in einem Interview verriet, dass es in der Bar Folderol ihr Lieblingseis in Paris gibt, gab es auch für die Fans kein Halten mehr.

Die neue Kundschaft bringt für die Besitzer Jessica Yang und Robert Compagnon aber große Herausforderungen mit sich. Denn in der Bar, die sich auf Naturwein und Eis spezialisiert hat, gibt es nicht einmal Tische. Auch die Küche und das Personal sind nicht für einen Kundenansturm ausgelegt. Das hat zur Folge, dass Gäste stundenlang warten müssen, das Personal überfordert ist und sich Leute einfach auf den Gehweg vor der Bar setzen, was wiederum bei den Nachbarn alles andere als gut ankommt.

Was noch hinzukommt: Viele Besucher kommen gar nicht aufgrund des Weines oder wegen des Eises, sie wollen nur ein Bild für Social Media machen. „Sie lassen [das Eis] einfach in einer Schüssel zu einer Flüssigkeit zusammenschmelzen und in der Sonne sterben“, so Besitzerin Jessica Yang im Interview mit „Business Insider“.

Das Ehepaar hat Maßnahmen gesetzt, um gegen die Tiktoker vorzugehen. Es wurde ein Türsteher eingestellt, an der Tür ist ein „Kein Tiktok“-Schild angebracht und das Essen ist vor der Tür untersagt. Wirklich erfolgreich sind die Barbesitzer damit jedoch nicht, denn jetzt ist es für die Gäste offenbar noch begehrenswerter in die Bar zu kommen.

