Was macht den Look eines „It-Girls“ aus?

Vorlesen Hauptbild • Sofia Richie hat 2023 mit ihrem Stil dominiert, wurde von Marken wie Prada und Loro Piana eingeladen. • Getty (Jeremy Moeller)

Ein „eigener“ Stil gilt als Grundlage einer erfolgreichen Personenmarke. Doch wie soll das in der Ära rasanter TikTok-Trends funktionieren?

Das „It-Girl“ des Jahres 2023? Ganz klar – Sofia Richie. Die Tochter von Popstar Lionel Richie tauchte plötzlich auf dem Radar der großen Modemagazine auf, als sie in Südfrankreich heiratete, im legendären Hotel du Cap-Eden-Roc (hier urlaubten einst Ernest Hemingway oder Pablo Picasso). Lautete Richies Berufsbeschreibung bislang vage „social media personality“, so landete sie mit der Inszenierung ihrer Mehrtageshochzeit einen stilistischen Volltreffer, der sie in neue Sphären modischer Anerkennung katapultierte: Alter europäischer Luxus gepaart mit cleanem amerikanischen Ostküsten-Stil à la Jackie Kennedy Onassis (Richies erklärtes Vorbild) – der Look der stets sorgfältig sommerblond gesträhnten Richie begeisterte TikTok-Kids genauso wie „Vogue“-Redakteurinnen.

Nach eigenen Angaben arbeitet die 24-Jährige „seit mehreren Jahren“ mit einer Stylistin an der Perfektionierung ihres persönlichen Looks. Die Hochzeit betrachten beide als bisherigen Höhepunkt ihrer Bemühungen, die natürlich auf mehr als ein paar schöne Fotos im weißen Kleid abzielen: Richie will nun, da sie sich mit ihrem markanten Stil wiedererkennbar in der umkämpften Szene der Social-Media-Fashion-It-Girls etabliert hat, direkt eine eigene Modelinie launchen. „Die Ästhetik wird sehr meinem eigenen Vibe entsprechen“, erklärte Richie in einem Interview mit der Modeplattform „Who What Wear“ – das Label dürfte also voraussichtlich auf schlichte, klassische Schnitte, viel Cremeweiß, Hellblau und Beige setzen.