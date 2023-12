Mehr Betten für Touristen als Einwohner in Altstadt von Venedig

In den vergangenen Monaten ist die Zahl der Kurzzeitvermietungen sprunghaft angestiegen. Die Bevölkerung weicht immer häufiger auf das Festland aus.

Die Altstadt Venedigs droht unter dem Druck des Massentourismus auszusterben. In der weltberühmten oberitalienischen Touristenmetropole hat die Zahl der Touristenbetten im Dezember die Einwohnerzahl überholt. Gästebetten gab es 50.016 und Bewohner 49.211, gaben der Verband Venessia.com auf Basis von Daten des städtischen Standesamtes bekannt. Samt Festland-Bewohnern hat Venedig gut 260.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Immer mehr weichen aus der Altstadt dorthin aus.

„Venedig braucht einen sofortigen Aufnahmestopp für Touristen, die Zahl der Betten muss begrenzt werden“, sagte Matteo Secchi von Venessia.com. Die Plattform will den ansässigen Venezianerinnen und Venzianern rund um deren Probleme und Sorgen eine Stimme verleihen.

Mehr lesen Venedig macht mit Eintrittsgeld für Touristen ernst

Massentourismus verteuert vieles und erschwert das Leben

In den vergangenen Monaten sei die Zahl der Kurzzeitvermietungen sprunghaft angestiegen. Damit stehen 800 zusätzliche Betten zur Verfügung, während die Bevölkerung immer häufiger auf das Festland ausweicht. Nicht zuletzt verteuert der Massentourismus vieles, er erschwere auch das Leben im historischen Zentrum, beklagte Secchi.

„Sowie die Eröffnung von Souvenirläden durch eine Verordnung unterbunden wurde, wäre es auch sinnvoll, die Ausbreitung von Kurzzeitvermietungen einzuschränken. Auch weil diese Strukturen oft von Personen von außerhalb der Stadt verwaltet werden, während die Bewohner die Last der damit verbundenen Unannehmlichkeiten tragen“, sagte der gebürtige Venezianer Secchi.

Bald wird Eintrittsgeld für Tagestouristen erhoben

Venedig testet mit kommendem Frühjahr die Einhebung von Eintrittsgeld für Tagestouristen. An besonders besucherstarken Tagen und Wochenenden, müssen Touristen dann von 8.30 bis 16.00 Uhr fünf Euro Eintrittsgeld, teilte der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, mit. Das Eintrittsgeld werde an insgesamt 29 Tagen im Jahr 2024 erhoben. Einwohner und in der Gemeinde Venedig geborene Personen, Immobilienbesitzer (auch wenn sie nicht in Venedig wohnen), Studenten und Arbeitnehmer müssen kein Eintrittsgeld zahlen. Für andere Kategorien, wie Kinder unter 14 Jahren, Behinderte und Begleitpersonen besteht zwar eine Buchungs-, aber keine Zahlungspflicht. (APA)