Im überfüllten Khan Yunis ist ein Krankenhaus von einer Panzergranate getroffen worden. In der Zeltstadt fehlt es an allem: Essen, wintergerechte Kleidung, Kochgas. Regenfälle machen den Geflüchteten zu schaffen.

Das El-Nasser-Krankenhaus ist einer der wenigen Orte in Khan Yunis, an dem sich die Menschen noch einigermaßen in Sicherheit wähnen. Das ist einer der Gründe, warum sich inzwischen rund um das Krankenhaus in der Stadt im Süden des Gazastreifens eine kleine Zeltstadt gebildet hat. Sie beherbergt Menschen, die in den vergangenen Wochen aus dem Norden des Gazastreifens geflüchtet sind.

Doch in der Nacht zum Montag wurde der Kreißsaal des Spitals von einer israelischen Panzergranate getroffen, das berichtet das Gesundheitsministerium im Gazastreifen, das von der Hamas kontrolliert wird. Die israelische Armee hat die zweitgrößte Stadt des Küstenstreifens zu einer „gefährlichen Kampfzone“ erklärt. In der Umgebung finden heftige Kämpfe mit der radikalislamischen Gruppe statt. In sozialen Medien ist ein Video zu sehen, das Menschen in dem völlig verrauchten Spital zeigt. Sie rennen aus dem Gebäude, tragen Kinder in ihren Armen.