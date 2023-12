Khaled ZIAD/AFP via Getty Images

Die regierungstreue jemenitische Küstenwache auf einer Patrouille im Roten Meer vergangene Woche. Khaled ZIAD/AFP via Getty Images

Die jüngsten Angriffe der Houthi-Rebellen auf Frachter im Roten Meer sorgen für Angst und Schrecken. Die Reedereien ziehen Konsequenzen aus der Gefahrenlage. Und deren Aktienkurse schnellen deshalb in die Höhe.

Der Suezkanal ist eine der wichtigsten Adern des Welthandels. Das hat sich bereits vor zwei Jahren bemerkbar gemacht: Die Bilder der Ever Given sind noch allgegenwärtig. Das havarierte Frachtschiff blockierte die wichtigste Wasserstraße der Welt und führte der globalen Wirtschaft vor, wie fragil sie ist.

Nun fällt die Route zwischen Europa und Asien durch den Suezkanal erneut aus, diesmal ist der Grund tragischer. In der vergangenen Woche wurde ein Containerfrachter der deutschen Reederei Hapag-Lloyd im Roten Meer beschossen. Der Frachter war nach Angaben der Reederei aus dem griechischen Piräus durch den Suezkanal gefahren und befand sich auf Kurs in Richtung Singapur. Verletzte gab es nicht, die Reedereien meiden die Route nach den Angriffen der jemenitischen Houthi-Rebellen jedoch ab sofort und weichen großräumig aus. Stattdessen wird nun ein Umweg von rund 6000 zusätzlichen Kilometern in Kauf genommen: über die Südspitze Afrikas entlang des Kap der Guten Hoffnung. Zentral ist die Verbindung vor allem für den Öl- und Warentransport.