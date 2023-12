Landbauer will beim Lobautunnel mitreden

Das Land Niederösterreich legt Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof ein, um ein rechtliches Mitspracherecht bei der Lobauautobahn zu bekommen. Niederösterreich will das von Klimaministerin Gewessler gestoppte Straßenprojekt durchsetzen.

Zwei Jahre ist es her, dass Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) den Bau des Lobautunnels absagte. Gegessen war damit das Thema allerdings noch lange nicht. So wollen sowohl die Stadt Wien als auch Niederösterreich das umstrittene Straßenprojekt, das einen Lückenschluss der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) und einen Tunnelbau unter dem Naturschutzgebiet Lobau vorsieht, nach wie vor durchsetzen.

Nach wie vor laufen mehrere rechtliche Verfahren, gleichzeitig lässt Gewessler derzeit strategisch prüfen, ob die Straße aus dem Straßenbaugesetz gestrichen werden kann. Hier will jetzt auch das Land Niederösterreich mitreden. Das Land legte Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) ein, verkündete Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) am Dienstag per Aussendung. Nachdem Niederösterreich im eingerichteten Verfahren über die strategische Prüfung im Verkehrsbereich (SP-V-G) keine Parteienstellung nach dem Gesetz habe, will Niederösterreich nun über den rechtlichen Weg ein Mitspracherecht erlangen.

Landbauer: Unverzichtbar für Pendler

„Die Ministerin missachtet willkürlich rechtsstaatliche Entscheidungen und will diese im Nachhinein aushebeln. Niederösterreich wird jedes zur Verfügung stehende Mittel ergreifen, um diese willkürliche Vorgangsweise zu verhindern“, teilte Landbauer am Dienstag mit. Gewessler wollte mit der sogenannten „vertiefenden Prüfung“ den geplanten Lobautunnel endgültig zu Fall bringen. „Die Verkehrsministerin setzt sich damit über den Bestand unzähliger technischer und rechtlicher Gutachten sowie einschlägiger behördlicher Bewilligungen hinweg, die dem Straßenbauprojekt Lobautunnel die Umweltverträglichkeit nachweislich bescheinigen“, betonte der für Verkehr zuständige Landesvize. „Der Lobautunnel ist eine unverzichtbare Maßnahme zur Entlastung der Pendler“, erklärte der niederösterreichische FPÖ-Landesparteichef.

Was Landbauer nicht erwähnte: Obwohl das Umweltverträglichkeitsverfahren (UVP) seit 2018 eigentlich abgeschlossen ist, wurden einige sogenannte Materienverfahren ausgelagert. Vor allem die Frage, inwieweit der Tunnelbau Auswirkungen auf das Grundwasser und somit auf die Flora und Fauna im Nationalpark sowie die Versorgung der Landwirtschaft in der Region haben wird, ist noch nicht vollständig geklärt. (APA/twi)