Knapp 200 Einsatzkräfte waren an der Suchaktion in Bingen-Hitzkofen beteiligt. Christoph Schmidt/dpa

Seit Sonntag war mit Tauchern, Drohnen, Hubschraubern und Hunden nach einem zweijährigen Mädchen gesucht worden, das nur mit einem Pyjama bekleidet verschwunden war. Am Dienstag fand die Polizei die Leiche des Kindes.

Fast 40 Stunden war nach dem verschwundenen Kleinkind in Bingen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg gesucht worden. Am Dienstag zu Mittag wurde es furchtbare Gewissheit: Taucher entdeckten das leblose zwei Jahre alte Mädchen im eiskalten Wasser des Flusses Lauchert, nur wenige Hundert Meter flussabwärts ihres Elternhauses. „Die Leiche hat sich in einem von außen nicht einsehbaren Gestrüpp im Wasser befunden“, sagte Polizeisprecher Christian Sugg. Kurze Zeit später bestätigte die Polizei die Identität.

Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus. „Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keinen Hinweis auf eine Straftat und haben auch keine konkreten Ermittlungen gegen irgendjemanden eingeleitet“, sagte Polizeisprecher Sugg. Alles deutet daraufhin, dass das Mädchen unweit des Wohnhauses in die Lauchert – ein Nebenfluss der Donau – gefallen ist. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Eltern riefen nach 90 Minuten Notruf an

Am späten Sonntagnachmittag war das Kind aus der elterlichen Wohnung im Bingener Ortsteil Hitzkofen verschwunden – bekleidet nur mit einem Schlafanzug. Rund 90 Minuten, nachdem die Eltern das Fehlen des Kindes bemerkt hatten, riefen sie die Polizei an. Zuvor hatten sie selbst nach ihrer Tochter gesucht. Das berichtet die „Bild“-Zeitung.

Nach dem Notruf leiteten die Beamten eine große Suchaktion ein. Polizei, Feuerwehr sowie Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (Zivil- und Katastrophenschutzorganisation in Deutschland) nahmen teil – insgesamt 180 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehrtaucher und vier Teams mit Drohnen und Wärmebildkameras. Die Suche wurde in der Nacht auf Montag unterbrochen, nachdem dichter Nebel aufgezogen war und Temperaturen knapp unter Null herrschten.

Am Montag hatten Spürhunde der Polizei eine Spur des Mädchens aufgenommen, die zum Fluss führte. Das Wohnhaus der Familie befindet sich in unmittelbarer Nähe des Flusses, der derzeit Hochwasser führt. Schon am Sonntag wurde entlang der Lauchert gesucht, jedoch ohne Erfolg. Zehn Taucher hatten sich an der Aktion beteiligt und auch ein Wehr abgesucht. Ein Boot mit Sonargeräten war ebenfalls unterwegs.

Weitere Ermittlung zum Verschwinden

Die Familie des Mädchens lebt seit mehr als einem Jahr in Hitzkofen. Laut Bild stammen die Eltern aus der Republik Moldau. Derzeit sind die Eltern bei Bekannten untergebracht. Die Familie werde nun durch das Kriseninterventionsteam betreut, sagte der Polizeisprecher. Es stünden noch weitere Ermittlungen an – etwa zur Frage, ob das Kind selbst aus dem Haus gelaufen sei. „Wir müssen einfach die Gegebenheiten vor Ort überprüfen.“ Befragungen im Umfeld der Familie müssten zudem noch ausgewertet werden. (ag)