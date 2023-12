Oligarch Deripaska will alle Strabag-Anteile verkaufen

Der Oligarch will - wie die „Presse“ vor einem Monat schon exklusiv in Erfahrung gebracht hat - nun tatsächlich seinen 27,8-Prozent-Anteil an dem Baukonzern an eine russische Aktiengesellschaft namens Iliadis JSC verkaufen. Der Vollzug des Kaufvertrags sei allerdings noch nicht erfolgt.

Die „Presse“ hatte von Deripaskas Vorhaben schon vor einem Monat exklusiv berichtet.

Laut den Beteiligungsmeldungen würde die Rasperia mit Durchführung des Kaufvertrags nicht mehr von Deripaska (indirekt) kontrolliert werden, hieß es in der Mitteilung. Weitere Details zur Transaktion seien der Strabag nicht bekannt. Daher könne derzeit keine sanktionsrechtliche Prüfung erfolgen.

Die Strabag gehe weiter davon aus, dass die Anteile der Rasperia gemäß EU-Sanktionsverordnung eingefroren sind. Kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine war der Oligarch Deripaska im April 2022 von der EU auf die Sanktionsliste gesetzt worden. (APA/red.)