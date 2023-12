Die USA führen einen internationalen Marineverband, um die Seewege im Roten Meer zu sichern. Doch die vom Iran gesteuerten jemenitischen Houthi-Rebellen sind unbeeindruckt. Sie kündigen weitere Angriffe auf Frachtschiffe an, die Israel ansteuern.

Eine internationale Kriegsflotte unter der Führung der USA will die Angriffe der iranisch unterstützten Houthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer stoppen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin gab die Bildung des Marineverbandes bei einem Besuch in Bahrain am Persischen Golf bekannt. Neben den USA schicken neun Nationen – vorwiegend Mitglieder der Nato – ihre Kriegsschiffe ins Rote Meer, um Frachter vor den Houthis zu schützen. Die Rebellen kündigten an, sie würden ihre Angriffe fortsetzen und sich der US-geführte Allianz entgegenstellen.

Operation „Wächter des Wohlstands“