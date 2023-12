Femizid-Zahlen: Ist Österreich wirklich ein „Land der toten Frauen?“

Das Bild zeigt ein Polizeifahrzeug am 6. Oktober 2023, kurz nach Bekanntwerden eines mutmaßlichen Femizid an einer 54-Jährigen im Bezirk Leopoldstadt.

Das Bild zeigt ein Polizeifahrzeug am 6. Oktober 2023, kurz nach Bekanntwerden eines mutmaßlichen Femizid an einer 54-Jährigen im Bezirk Leopoldstadt. APA / Comyan / Max Slovencik

Bisher wurden 28 Frauenmorde im Jahr 2023 registriert, 26 davon gelten als Femizide. Ist Österreich also ein besonders frauenfeindliches Land? Sind die Zahlen im Vergleich zu anderen Ländern wirklich so hoch? Julia Wenzel gibt Antworten im Podcast.

Sieht man sich die Zahlen und Fakten rund um Gewalt gegen Frauen in Österreich an, zeigt sich: Es werden Jahr für Jahr mehr Frauen als Männer gewaltsam getötet. Aber stimmt es wirklich, dass Femizide seit Jahren steigen? Julia Wenzel klärt über die genauen Zahlen auf. Sie sagt, es gibt immer noch zu viele Gewaltverbrechen gegen Frauen, betont aber auch, dass die Bundesregierung seit 2020 mehr in Prävention investiert und Fallkonferenzen eingeführt hat. Und sie gibt zu bedenken: „Wir fokussieren immer noch zu oft auf das Verhalten der potenziellen Opfer, vergessen aber, schuld ist immer noch der Täter.“

Gast: Julia Wenzel

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

