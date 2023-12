Malaysia: Weihnachtsgrüße auf Halal-Kuchen wieder erlaubt

Die Islambehörde setzte ein Verbot im mehrheitlich muslimischen Land außer Kraft.

In Malaysia dürfen Bäckereien mit Halal-Zertifizierung ab sofort wieder Kuchen mit Weihnachtsgrüßen verkaufen. Die Islambehörde setzte am Montag ein seit drei Jahren geltendes Verbot außer Kraft, welches es Unternehmen untersagt hatte, Produkte mit der Aufschrift „Frohe Weihnachten“ oder anderen weihnachtlichen Grüßen zu beschriften. Das Verbot hatte in dem mehrheitlich muslimischen Land in Südostasien für Kritik gesorgt.

Als halal werden Nahrungsmittel bezeichnet, die den islamischen Vorgaben entsprechen. Am Wochenende war in Online-Netzwerken ein internes Memo der Bäckereikette Berry‘s geteilt geworden, in dem das Personal angewiesen wurde, Kuchen nicht mit Weihnachtsgrüßen zu beschriften. Es sei „strengstens untersagt, die Worte “Frohe Weihnachten‘ oder ‚X-Mas‘ auf Kuchen zu schreiben, selbst wenn dies vom Kunden gewünscht wird„, hieß es in der Anweisung. Zur Begründung verwies die Bäckereikette auf die Halal-Vorschriften der Islambehörde.

Neubewertung des Halal-Zertifizierungsverfahren

„Führen die Worte ,Frohe Weihnachten‘ auf einem Kuchen dazu, dass alle Kuchen im Laden nicht halal sind? Respektiert bitte alle Kulturen!“, empörte sich ein Facebook-Nutzer.

Die Islambehörde stellte daraufhin klar, es sei Geschäften mit Halal-Zertifizierung ab sofort nicht mehr verboten, weihnachtliche Festtagsgrüße auf Kuchen und andere Produkte zu schreiben. Frühere Anordnungen dazu aus dem Jahr 2020 seien „nicht mehr anwendbar“. Die Behörde kündigte zudem an, das Halal-Zertifizierungsverfahren „zu überprüfen und neu zu bewerten“.

Eine Sprecherin der Bäckereikette Berry‘s sagte am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP, das Memo sei „für den internen Gebrauch bestimmt“ gewesen. Die Kundinnen und Kunden könnten nun aber Kuchen mit Weihnachtsgrüßen bestellen. Rund zehn Prozent der Bevölkerung Malaysias sind christlich. (APA/AFP)