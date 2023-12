Fast 16 Euro Leihgebühr: Taylor-Swift-Film lässt sich bald streamen

Der Konzertfilm zu Taylor Swifts „Eras Tour“ erscheint demnächst beim Streamingdienst Amazon Prime. Zu einem stolzen Preis.

Taylor Swift weiß sich zu vermarkten. In einem Jahr, in dem sie kein einziges neues Lied herausbrachte – sieht man von Veröffentlichungen älterer Bonus-Tracks aus der Schublade ab –, dominierte sie die Pop-Berichterstattung dennoch: mit ihrer groß angelegten Welttournee, mit Neu-Editionen alter Alben, mit Spotify-Rekorden. Und mit dem Konzertfilm zur großen Welttournee: „The Eras Tour“ kam im Oktober als dreistündiger Spektakel-Mitschnitt in die Kinos.

Bevor das Jahr zu Ende geht, soll der Film nun auch noch via Streaming sein Publikum finden: Amazon Prime Video bringt „Taylor Swift: The Eras Tour“ ab 21. Dezember heraus, in einer „Extended Version“: Darin sind drei zusätzliche Lieder enthalten („Wildest Dreams“, „The Archer“ und „Long Live“), die in der Kinoversion herausgekürzt worden waren.

Die Filmleihe (eine Kauf-Option ist nicht vorgesehen) hat einen stolzen Preis: 15,99 Euro beträgt die Leihgebühr. Das ist deutlich mehr, als das Leihen von Filmen bei Streamingdiensten üblicherweise kostet. Zum Vergleich: Den heurigen Kino-Blockbuster „Barbie“ gibt es für knapp fünf Euro zum Leihen (er ist dann 30 Tage verfügbar und muss innerhalb von 48 Stunden angesehen werden); „Oppenheimer“ kann man für 14 Euro kaufen (dabei bleibt er dauerhaft im Kundenkonto gespeichert). In den USA beträgt die Leihgebühr 19,89 Dollar – eine Anspielung auf Taylor Swifts Geburtsjahr, das auch zum Albumtitel wurde. (Red.)