Adams tiefer Fall oder: Die ungeschlossene Musiklücke

Passierte je etwas Großartiges zwischen Barock und Klassik? Galuppis „La caduta di Adamo“, vom Helsinki Baroque Orchestra in der Halle E im Museumsquartiert aufgeführt, kann nicht die Antwort sein.

Eine Lücke klafft zwischen Barock und Klassik, zwischen Vivaldi und Haydn, Bach und Gluck, die zu schließen immer wieder versucht wird, weil die Idee zu verlockend ist, kollektiv etwas in der Musikentwicklung verpasst zu haben, was doch auf seine Weise großartig sein muss. Lieblingsstopfkandidaten sind die Bach-Söhne, Johann Stamitz oder der Venezianer Baldassare Galuppi. In Halle E versuchte das Helsinki Baroque Orchestra diesen Trick mit Galuppis „La caduta di Adamo“. Die Früchte vom Baum dieser Erkenntnis? Nein! Weder ist „Adams Fall“ musikalisch geeignet, die Lanze für galante Musik zu brechen, noch war es diese Aufführung.

Dabei ist die Einleitung so berührend: Wie nackt wirkend, singt Adam über sein – bzw. Evas – fruchtiges Konsumationsproblem. Wir erahnen den angebissenen Apfel und kamen nur Minuten zu spät.