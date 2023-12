Der Kurienobmann der angestellten Ärzte, Stefan Ferenci, will sich im Februar aus familiären Gründen zurückziehen.

Stefan Ferenci, Vizepräsident der Wiener Ärztekammer und Obmann der Kurie der angestellten Ärzte, tritt zurück. Das teilte er am Dienstnachmittag in einer E-Mail an alle angestellten Ärzte Wiens mit.

Der Kinderpsychiater hatte sich einen monatelangen Machtkampf mit dem Präsidenten der Kammer, Johannes Steinhart, geliefert, forderte diesen einmal sogar auf, sich aus seinen Funktionen zurückzuziehen. Steinhart blieb aber und entschied den Machtkampf letztlich weitgehend für sich. Derzeit baut er die Standesvertretung nach seinen Vorstellungen um. An Ferencis Spielraum kann er aber kaum rütteln, als Kurienobmann kann dieser mehr oder weniger frei arbeiten. Zuletzt organisierte er den viel beachteten Protestmarsch der Spitalsärzte, an dem sich mehrere Hundert Ärzte beteiligten.

„Wunsch meiner Frau“

Gegenüber der „Presse“ bestätigt Ferenci den Grund für seinen Rücktritt, den er auch in der E-Mail ausführt. „Die intensive Arbeit in der Kurie hat meine Familie über die Maßen belastet“, schreibt er. „Deshalb habe ich mich entschlossen, die Wünsche meiner Frau und meiner Kinder zu erfüllen und in der nächsten ordentlichen Kuriensitzung am 20. Februar 2024 als Kurienobmann zurückzutreten.“ Das bedeute aber nicht, „dass ich mich nicht weiterhin für die Interessen der Wiener Spitalsärzt*innen einsetzen werde“.

Die Ärztekammer bestehe aus mehr als nur der kleinen Gruppe der Kassenärzte (in Wien rund 11,5Prozent, in Österreich rund 18Prozent). Daher halte er es für einen „schweren Fehler“, dass der Hauptfokus der Wiener Ärztekammer in den vergangenen Jahrzehnten fast ausschließlich auf den Interessen dieser kleinen Gruppe gelegen sei. Die angestellten Ärztinnen und Ärzte stellten rund 60 Prozent der Mitglieder der Ärztekammer und sollten auch entsprechend vertreten werden. „Ich hoffe, dass mein Nachfolger/meine Nachfolgerin diesen selbstbewussten und, wenn notwendig, kämpferischen Weg weiterhin fortsetzen wird. Das hätten die angestellten Ärztinnen und Ärzte verdient und nur so werden wir für die Wiener Spitalsärztinnen und Spitalsärzte das erreichen, was Ihnen zusteht.“

Er werde sich auch weiterhin – wie in seiner Zeit als Finanzreferent – für einen sorgsamen Umgang mit den Mitgliedsbeiträgen einsetzen. Die aktuellen Entwicklungen in der Kammer sehe er „sehr kritisch, sie widersprechen meinem Verständnis einer transparenten und mit den Pflichtbeiträgen verantwortungsbewusst umgehenden Ärztekammer“. Zuletzt wolle er sich „bei meinem Team in der Kurie bedanken, allen voran Andreas Kolm, Samira Sohrabi, Ben Weiser und Sophie Klaus, die mit vollem Einsatz für die Interessen der angestellten Spitalsärztinnen und -Ärzte arbeiten“.